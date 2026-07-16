Ислам Махачев объяснил, что им движет продолжать карьеру бойца ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что им движет продолжать карьеру бойца ММА.

— Как не терять мотивацию, когда ты уже не просто чемпион, а двойной чемпион. Есть ли с этим проблемы?

— Буду честен, конечно, [у меня уже] не такая мотивация, какая была в начале карьеры. Я по-прежнему хочу побеждать. [Сейчас] Мотивация такая, что не хочешь проигрывать, сохранить свой титул. Мотивация – это мой пояс, в желании не потерять его.

Пояса я уже взял. В ещё одну категорию прыгать и пояс брать — это будет крайне тяжело. Можно сказать, не буду скромничать, что в этом спорте я добился всех высот. Сейчас просто я не хочу это всё потерять и продолжаю так же тренироваться, продолжаю чувствовать эту ответственность, что люди за меня переживают, болеют.

— Есть какая-то глобальная цель в этом спорте?

— Чтобы ребёнок брал пример [с меня] как с достойного хорошего человека, который вёл здоровый образ жизни, уважал старших, хорошо относился к младшим и был хорошим семьянином. Просто хороший человек, а не великий спортсмен. Таких будет ещё много и было до меня. Хотел бы быть таким примером, чтобы ребёнок мог сказать родителям: «Хочу стать как Ислам». И родители только рады будут, — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».