Чемпион UFC Махачев рассказал, как помогал односельчанам во время наводнения в Дагестане

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как помогал односельчанам во время наводнения в Дагестане.

«У нас тоже село Новый Хушет пострадал. Именно у моих сельчан, переселенцев из гор, почти 12 домов пострадали. Как раз на следующий день я прошёлся [по селу], у меня у родной тети тоже дом упал. Как вы видели, у меня здесь [на ферме] маленький и большой трактор есть. Мы сразу отправили их в посёлок. Он и здесь работал, и в [селе] Магарамкенте работал. Чем могли, помогали, конечно», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».