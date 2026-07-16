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Оливейра: если реванш с Гейджи пройдёт в 2027 году, то никаких проблем. Никуда не спешу

Оливейра: если реванш с Гейджи пройдёт в 2027 году, то никаких проблем. Никуда не спешу
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра сообщил, что готов ждать реванша с новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

«Я никуда не спешу. Просто стремлюсь к титулу — вот чего я хочу. Именно такой бой мне и нужен. Так что если это [реванш с Джастином] пройдёт в следующем году, то никаких проблем, мы подождём. Я стремлюсь к титулу, и мне просто нужен контракт, где будут указаны дата и место», — приводит слова Оливейры портал AgFight.

Первый бой между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи прошёл 7 мая 2022 года, став главным событием турнира UFC 274 в городе Финикс, США. Оливейра одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

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