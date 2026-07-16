Ислам Махачев рассказал, как попал в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как подписал контракт с UFC.

«Когда я поехал в первый раз в Америку, посетил турнир UFC и увидел весь этот уровень. Кеннеди дрался с Ромеро, а Холлоуэй — с Макгрегором (это был турнир UFC 178, который прошёл 27 сентября 2014 года в Лас-Вегасе. — Прим. «Чемпионата»). Такое довольно хорошее шоу, мне очень понравилось. Тогда же я познакомился с Али [Абдель-Азизом]. А Хабиб в то время проходил реабилитацию в Лас-Вегасе. В общем, сказал Али, чтобы он подписал меня в UFC.

По-моему, ещё встретились с Джо Силвой (один из матчмейкеров UFC. — Прим. «Чемпионата») и переговорили с ним чуть-чуть. Потом прилетел домой, и буквально через пару месяцев мне отправили контракт», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».