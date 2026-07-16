15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев рассказал, как попал в UFC

Ислам Махачев рассказал, как попал в UFC
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как подписал контракт с UFC.

«Когда я поехал в первый раз в Америку, посетил турнир UFC и увидел весь этот уровень. Кеннеди дрался с Ромеро, а Холлоуэй — с Макгрегором (это был турнир UFC 178, который прошёл 27 сентября 2014 года в Лас-Вегасе. — Прим. «Чемпионата»). Такое довольно хорошее шоу, мне очень понравилось. Тогда же я познакомился с Али [Абдель-Азизом]. А Хабиб в то время проходил реабилитацию в Лас-Вегасе. В общем, сказал Али, чтобы он подписал меня в UFC.

По-моему, ещё встретились с Джо Силвой (один из матчмейкеров UFC. — Прим. «Чемпионата») и переговорили с ним чуть-чуть. Потом прилетел домой, и буквально через пару месяцев мне отправили контракт», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

Материалы по теме
UFC 330: Махачев возвращается в октагон! Ислама ждёт бой со скандальным ирландцем. LIVE
Live
UFC 330: Махачев возвращается в октагон! Ислама ждёт бой со скандальным ирландцем. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android