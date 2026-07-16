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«Люди писали: «Исламу рано». И я переживал». Махачев — о дебюте в UFC

«Люди писали: «Исламу рано». И я переживал». Махачев — о дебюте в UFC
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил, что очень переживал накануне дебютного боя в североамериканской организации. Поединок прошёл 23 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 187. Тогда Махачев победил удушающим приёмом во втором раунде американца Лео Кунца.

«Дебют в UFC? Это был очень-очень ответственный момент. Тогда ещё большого внимания [со стороны] медиа не было, комментарии читал, там писали: «Исламу рано. Куда [полез]». Я переживал, что и как получится, пройдёт. Готовился очень сильно, и пошло легче, чем я думал», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

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