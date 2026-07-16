Камару Усман оценил шансы на успех Ислама Махачева в среднем весе

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман оценил шансы на успех действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева в среднем весе.

«Ислам способен практически на всё. Когда сказали, что он слишком маленький для полусреднего веса, я ответил: «Не думаю». Думаю, Ислам способен на всё, что захочет», – сказал Усман во время пресс-конференции.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.