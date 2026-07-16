Джон Джонс назвал Хабиба и Чимаева великолепными бойцами

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс дал краткую оценку нескольким бойцам смешанных единоборств.
— Джон, распредели бойцов по нескольким категориям: хороший, великолепный, величайший в истории. Илия Топурия?
— Илия великолепный.
— Алекс Перейра?
— Он также великолепный.
— Конор Макгрегор?
— Конор… великолепный.
— Чарльз Оливейра?
— Также великолепный.
— Джастин Гейджи?
— Он хороший.
— Хамзат Чимаев?
— Хамзат великолепный.
— Хабиб Нурмагомедов?
— Хабиб великолепный.
— Андерсон Силва?
— Андерсон — величайший в истории, — сказал Джонс в интервью пресс-службе букмекерской конторе 1win.