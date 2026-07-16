Джон Джонс назвал Хабиба и Чимаева великолепными бойцами

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс дал краткую оценку нескольким бойцам смешанных единоборств.

— Джон, распредели бойцов по нескольким категориям: хороший, великолепный, величайший в истории. Илия Топурия?

— Илия великолепный.

— Алекс Перейра?

— Он также великолепный.

— Конор Макгрегор?

— Конор… великолепный.

— Чарльз Оливейра?

— Также великолепный.

— Джастин Гейджи?

— Он хороший.

— Хамзат Чимаев?

— Хамзат великолепный.

— Хабиб Нурмагомедов?

— Хабиб великолепный.

— Андерсон Силва?

— Андерсон — величайший в истории, — сказал Джонс в интервью пресс-службе букмекерской конторе 1win.