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Джон Джонс назвал Хабиба и Чимаева великолепными бойцами

Джон Джонс назвал Хабиба и Чимаева великолепными бойцами
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс дал краткую оценку нескольким бойцам смешанных единоборств.

— Джон, распредели бойцов по нескольким категориям: хороший, великолепный, величайший в истории. Илия Топурия?
 — Илия великолепный.

— Алекс Перейра?
 — Он также великолепный.

— Конор Макгрегор?
 — Конор… великолепный.

— Чарльз Оливейра?
 — Также великолепный.

— Джастин Гейджи?
 — Он хороший.

— Хамзат Чимаев?
 — Хамзат великолепный.

— Хабиб Нурмагомедов?
 — Хабиб великолепный.

— Андерсон Силва?
 — Андерсон — величайший в истории, — сказал Джонс в интервью пресс-службе букмекерской конторе 1win.

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