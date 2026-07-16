Джейк Пол категорично ответил, продолжит ли карьеру в боксе после серьёзной травмы челюсти

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол сообщил, что намерен продолжить карьеру в боксе, несмотря на тяжёлую травму челюсти.

«Я собираюсь официально получить разрешение на проведение спаррингов в ближайшие пару недель. Я возвращаюсь к этому, продолжаю драться. [Челюсть] заживает быстрее. Просто, вероятно, я больше не буду драться с обладателями золотой олимпийской медали в тяжёлом весе. Я усвоил свой урок. Бой с Флойдом? Ему нужны деньги. Мы разговариваем со многими людьми. Я не могу это комментировать», — приводит слова Пола портал MMA Fighting.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.