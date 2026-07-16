Джейк Пол заявил, что рассматривает переход в ММА, назвав вероятного соперника

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол сообщил, что в ближайшие пару лет хотел бы дебютировать в смешанных единоборствах.

«Я хочу заняться смешанными единоборствами. Мы уже давно пытаемся организовать бой по смешанным единоборствам с Нейтом Диазом. Думаю, этот вариант всё ещё рассматривается. Посмотрим, что будет в ближайшие год-два. Я определённо ещё буду драться. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими соперниками и пытаемся понять, когда сможем вернуться», — приводит слова Пола портал MMA Fighting.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.