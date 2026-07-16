Камил Гаджиев ответил, в каком случае Месси превзойдёт Марадону и станет величайшим

Президент лиги по организации поединков по правилам ММА Fight Nights Global, а также футбольного клуба Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев ответил, в каком случае нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси превзойдёт легендарного соотечественника Диего Марадону и станет величайшим футболистом в истории.

«Кто лучший в истории? Для меня всегда был Марадона. Великий игрок, одиозная личность, по своему влиянию на общество во времена своей игры опережающий кого бы то ни было. Даже просто кудрявого парня в московском дворе в то время называли Марадоной, а это показатель… И ещё два года назад я бы уверенно сказал, что Диего лучший в истории а Месси и Роналду делят второе-третье место. Но после вчерашнего полуфинала для меня Месси сравнялся с Марадоной, а если Аргентина выиграет финал, то я признаю Месси величайшим футболистом в истории», — написал Гаджиев в своём телеграм-канале.