Теренс Кроуфорд выиграл премию ESPY в номинации «Лучший боец 2025 года»

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд в третий раз стал обладателем престижной спортивной премии ESPY в номинации «Лучший боец» за 2025 год.

Премия ESPY — это награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истёкший календарный год.

При этом другими номинантами были чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи, а также непобеждённая чемпионка WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring по боксу в весовой категории до 51 кг Габриэла Фундора и непобеждённая чемпионка мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO, WBF и The Ring в среднем весе Кларисса Шилдс.