«Заставлю сдаться снова». Бенн прокомментировал анонс боя против Райана Гарсии

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн прокомментировал анонс боя против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии. Их противостояние пройдёт на турнире Zuffa Boxing, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе, США.

«Я готовился к этому поединку последние 10 лет. Ты уже однажды сдался… Я разобью твоё лицо и заставлю тебя сдаться снова! Сердце не переучишь! Увидимся 12 сентября», — написал Бенн на своей странице в социальной сети Х.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.