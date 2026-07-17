«Фанаты из Великобритании хотят, чтобы я надрал тебе задницу». Гарсия — о бое против Бенна

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался насчёт следующего поединка против 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире Zuffa Boxing.

«Я тебе лично сказал, что ты недостаточно хороший боец, чтобы победить меня. Ты сам себя поставил в это положение… Я покажу тебе, что нельзя спешить и делать то, к чему ты просто не готов. Этот поединок организовали для Мексики и Великобритании — фанаты из обеих стран хотят, чтобы тебе надрали задницу. Демон влияния будет повержен», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.