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«Фанаты из Великобритании хотят, чтобы я надрал тебе задницу». Гарсия — о бое против Бенна

«Фанаты из Великобритании хотят, чтобы я надрал тебе задницу». Гарсия — о бое против Бенна
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался насчёт следующего поединка против 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире Zuffa Boxing.

«Я тебе лично сказал, что ты недостаточно хороший боец, чтобы победить меня. Ты сам себя поставил в это положение… Я покажу тебе, что нельзя спешить и делать то, к чему ты просто не готов. Этот поединок организовали для Мексики и Великобритании — фанаты из обеих стран хотят, чтобы тебе надрали задницу. Демон влияния будет повержен», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

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Райан Гарсия проведёт бой против Конора Бенна 12 сентября на турнире Zuffa Boxing
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