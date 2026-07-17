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36-летний Энди Руис проведёт следующий бой 4 сентября после двух лет простоя

36-летний Энди Руис проведёт следующий бой 4 сентября после двух лет простоя
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Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе американец мексиканского происхождения Энди Руис (35-2-1, 22 КО/ТКО) проведёт следующий поединок против представителя Польши Дамиана Кныбы (17-1, 11 КО/ТКО) на большом вечере бокса 4 сентября в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает пресс-служба промоутерского агентства Matchroom Boxing.

Фото: Пресс-служба Matchroom Boxing

«После этой победы я с удовольствием сразился бы со всеми парнями, которые владеют чемпионскими поясами, оставленными Александром Усиком. Уже в следующем году я стану двукратным чемпионом мира, давайте сделаем это», — приводит слова Руиса пресс-служба Matchroom Boxing.

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