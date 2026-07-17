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Джон Джонс категорично ответил, согласен ли провести бой по боксу с Александром Усиком

Джон Джонс категорично ответил, согласен ли провести бой по боксу с Александром Усиком
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался насчёт потенциального противостояния по боксу с непобеждённым экс-абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

— Интересно ли бы было тебе провести сейчас бой по боксу с Александром Усиком?
— Нет (улыбается). Усик — это Усик. Он точно один из величайших боксёров в истории, в истории тяжёлого веса. Я в курсе, что он занимается борьбой, и борьба уже много лет является важной частью его подготовки. Вероятно, именно поэтому он так хорош в клинче. Если бы Усик захотел продемонстрировать все свои боевые навыки, то я был бы признателен [стать его оппонентом].

Но я не из тех, кто ограничивает себя, используя только руки [в боях]. Однако я считаю, что из всех боксёров-тяжеловесов у Усика самый большой потенциал для того, чтобы навязать конкуренцию [бойцам ММА]. Но я не боксёр и не считаю Усика универсальным бойцом. Думаю, всем известно, что произошло бы, если бы нас заперли в одной комнате (улыбается), — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.

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