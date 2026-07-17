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Джон Джонс высказался о неудачном возвращении Конора Макгрегора

Джон Джонс высказался о неудачном возвращении Конора Макгрегора
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Конор открыто говорит о своей христианской вере. И мне кажется, что, когда ты пытаешься противостоять соблазнам этого мира и идти по узкому пути, один из главных вопросов, который перед тобой встаёт, — насколько сильно ты этого действительно хочешь?

Когда ты публично говоришь о своей любви к богу, а затем получаешь травму, очень легко со злостью и разочарованием вернуться в бар. Но, насколько я вижу, Конор по-прежнему остаётся верен своей вере, и это многое говорит о его характере.

Я терял членов семьи, позорился, и каждый раз, когда в моей жизни происходило что-то плохое, я всё равно обращался к богу. Именно так я смотрю на историю Конора: сможешь ли ты остаться верен своим убеждениям, когда весь мир смеётся над тобой? И пока он остаётся верен.

Для меня это многое значит. Конор уже победил. У него есть возможность изменить жизни огромного количества людей самыми разными способами. Он — отличный пример того, как человек может быть очень несовершенным, но при этом уникальным и особенным. Надеюсь, он не сдастся и продолжит нести свой свет», — приводит слова Джонса BJ Penn.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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