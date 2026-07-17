«У них всё идёт как по маслу». Топ-боец UFC назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт ответил, кто победит в финале чемпионата мира по футболу 2026 года — сборная Аргентины или национальная команда Испании. Их матч пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 мск.

«Аргентина. У них всё идёт как по маслу. Понимаете, о чём я? А Месси, конечно, лучший футболист всех времён», — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.