Джон Джонс не исключил получения гражданства России

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс не исключил получения российского гражданства.

— Джон, учитывая твоё участие в IBA и твои частые поездки в Россию, может быть, тебе стоит оформить российское гражданство, как это сделал Рой Джонс-младший?

— На данном этапе меня это совсем не смущает. Знаете, люди постоянно спрашивают: «Как там в России, безопасно ли?» А я отвечаю: «Чувак, нет места безопаснее, чем Россия. Стоит тебе пересечь линию, и тебя могут больше никогда не услышать». Так что, когда ты находишься в таком обществе, все просто ведут себя ровно. А эти парни… ну, в России так много разных регионов, так много, это очень масштабно. Вот, например, парень из, не знаю, Сибири, ненавидит парня из Чечни. И весь регион каждого парня ненавидит друг друга, да? Так что они почти как короли, которые собираются, чтобы уладить эти невероятные конфликты. И это просто потрясающе — быть частью этого. Я так рад, что у этих российских бойцов есть возможность приехать в Америку и показать свою страсть. И для американских фанатов возможность увидеть, что эти российские парни могут предложить, — просто безумие, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.