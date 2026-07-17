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Экс-чемпион UFC заявил, что хотел бы выпить пива с пилотом Ф-1 Максом Ферстаппеном

Экс-чемпион UFC заявил, что хотел бы выпить пива с пилотом Ф-1 Максом Ферстаппеном
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что хотел бы выпить пива с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

— Дрикус, если бы ты мог разделить пинту пива с кем-нибудь живым или мёртвым, кто бы это был?
 — Эммм… Макс Ферстаппен (улыбается), — сказал дю Плесси во время пресс-конференции.

Напомним, в данный момент нидерландский пилот занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 76 очков по итогам девяти этапов сезона-2026.

Дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. Имеет в своём рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.

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