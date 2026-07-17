Стрикленд: каждое утро я просыпаюсь и хочу выпить или принять наркотики

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о трудностях, с которыми сталкивается, когда переживает эмоциональный упадок.

«Каждое утро я просыпаюсь и хочу выпить или принять наркотики. Иногда я чувствую себя таким оторванным от реальности, скучающим и опустошённым, и мысль о пиве или травке, чтобы успокоиться, сосредоточиться, кажется мне вполне оправданной, но я знаю, куда ведёт этот путь. Просто скажи «нет» и терпи», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.