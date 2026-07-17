15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: каждое утро я просыпаюсь и хочу выпить или принять наркотики

Стрикленд: каждое утро я просыпаюсь и хочу выпить или принять наркотики
Комментарии

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о трудностях, с которыми сталкивается, когда переживает эмоциональный упадок.

«Каждое утро я просыпаюсь и хочу выпить или принять наркотики. Иногда я чувствую себя таким оторванным от реальности, скучающим и опустошённым, и мысль о пиве или травке, чтобы успокоиться, сосредоточиться, кажется мне вполне оправданной, но я знаю, куда ведёт этот путь. Просто скажи «нет» и терпи», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

Материалы по теме
«Просто скажи, где и когда». Чимаев вновь обратился к Стрикленду для проведения реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android