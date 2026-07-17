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Камару Усман объяснил, почему его бой с Исламом Махачевым не состоялся

Камару Усман объяснил, почему его бой с Исламом Махачевым не состоялся
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему его поединок против действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева не состоялся.

«Я думал, что моим следующим поединком будет бой с Исламом, но, к сожалению, у компании большое влияние, и матчмейкеры решили, что это [организация поединка Махачев — Гарри] отличная возможность. Но если вы не собираетесь давать мне титульный бой, то дайте мне какой-то поединок, который позволит мне завоевать титул», — сказал Усман на пресс-конференции.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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