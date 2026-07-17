Экс-чемпион UFC назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг), а также пояса BMF американец Макс Холлоуэй ответил, кто победит в финале чемпионата мира по футболу 2026 года — сборная Аргентины или национальная команда Испании. Их матч пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 мск.

«Я думаю, что Аргентина. И Месси завоюет ещё один кубок», — сказал Холлоуэй в интервью порталу TNT Sports.

Максу 34 года. В своём профессиональном рекорде американский боец имеет 28 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и девять поражений. В смешанных единоборствах Холлоуэй дебютировал в 2010 году.