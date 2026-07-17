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Ян Блахович проведёт поединок на дебютном турнире UFC в Сербии против непобеждённого бойца

Ян Блахович проведёт поединок на дебютном турнире UFC в Сербии против непобеждённого бойца
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович проведёт следующий бой против представителя Новой Зеландии Навахо Стирлинга на дебютном турнире UFC в Сербии, который пройдёт 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Яну 43 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств польский боец дебютировал в 2007 году. В своём рекорде Блахович имеет 29 побед, из которых девять были одержаны досрочно, 11 поражений, а два боя были признаны ничьей.

Навахо, в свою очередь, 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 10 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

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