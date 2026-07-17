Конор Макгрегор станет ведущим ТВ-шоу о единоборствах

Телекомпания Fox Nation объявила о партнёрстве с лигой кулачных боёв BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) и её совладельцем Конором Макгрегором в рамках нового оригинального документального сериала под названием «Самый крутой боец в мире».

Согласно имеющейся информации, премьера шоу запланирована на лето 2027 года, а завершится оно финальным турниром, который пройдёт в прямом эфире.

«Самый крутой боец в мире» — совместный проект Конора Макгрегора и BKFC, посвящённый единоборствам. Сам Макгрегор станет ведущим и исполнительным продюсером шоу, в котором бойцы со всего мира будут соревноваться в турнирной сетке.

«BKFC изменила правила игры в единоборствах, и я очень рад сотрудничеству с Fox Nation и возможности вести шоу «Самый крутой боец в мире». Этот турнир соберёт самых сильных бойцов планеты, чтобы по-настоящему проверить их на прочность, стойкость и силу воли, и я горжусь тем, что участвую в проекте, который установит новый стандарт того, что значит быть самым крутым бойцом в мире».

Сериал будет сочетать в себе документальное повествование и «элитные бои» с участием самых разных спортсменов из промоутерской компании BKFC, которые будут бороться за звание чемпиона в прямом эфире.