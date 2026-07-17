Боец UFC из Бразилии: Павлович как танк. Сергей безжалостно разделался бы с Перейрой

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер предположил, как бы сложился поединок между одноклубником, а также экс-претендентом на временный титул UFC в категории до 120 кг россиянином Сергеем Павловичем и бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе соотечественником Алексом Перейрой.

— Бой с Павловичем был бы хорошим вариантом для Поатана?

— Я так не думаю, поскольку Сергей тяжеловес, как танк. А раньше он тренировался без команды, кое-как. Сейчас же тренируется более регулярно. Не знаю, что думают букмекеры, но, на мой взгляд, Павлович безжалостно разделался бы с Поатаном. Так же, как он сделал это с Таллисоном Тейшейрой. Он бы так и поступил. Не думаю, что у Поатана есть габариты, чтобы остановить Павловича. Хотя люди скажут, будто я говорю ерунду», — приводит слова Уокера портал AgFight.