«Верю в Иана». Чарльз Оливейра объяснил, за счёт чего Гарри может победить Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт предстоящего поединка между своим одноклубником и спарринг-партнёром ирландцем Ианом Гарри и чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Иан из тех парней, которые всегда придерживаются плана на игру, и именно поэтому я в него верю. Гарри никогда не отступает от плана. Он действует в соответствии со стратегией — вот почему этого парня нужно воспринимать максимально серьёзно. Посмотрите, что он сделал со своими недавними соперниками. Иан смог победить их в своей игре и навязать собственный ритм, так что я верю в то, что у него есть шанс сделать это [победить Махачева]», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.