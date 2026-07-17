Камару Усман: хочу стать чемпионом UFC в двух дивизионах. В этом клубе я пока не состою

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал о своей нынешней цели в карьере в ММА.

«Конечно, я хочу [стать чемпионом в двух дивизионах]. Это единственный клуб, в котором я ещё не состою, хотел бы в него попасть. Мне нравится быть в каждом из этих клубов [рекордсменов UFC], но сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в клуб двойных чемпионов», — сказал Усман на пресс-конференции.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.