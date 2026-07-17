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«Хорошего человека не сломить. Выше голову, чемпион». Джон Джонс поддержал Макгрегора

«Хорошего человека не сломить. Выше голову, чемпион». Джон Джонс поддержал Макгрегора
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поддержал именитого ирландца Конора Макгрегора после того, как тот получил травму в реванше с американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилось победой Благословенного техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«И это пройдёт, хорошего человека не сломить. Выше голову, чемпион», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Для представителя Ирландии этот поединок стал первым за пять лет, он потерпел третье поражение подряд. Макгрегор не выигрывал в UFC с января 2020 года.

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