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Камару Усман заявил, что хочет получить бой за пояс со Стриклендом или с Махачевым

Камару Усман заявил, что хочет получить бой за пояс со Стриклендом или с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что надеется получить поединок против американца Шона Стрикленда или россиянина Ислама Махачева в случае победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоится 19 июля на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США) и станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Камару Усман

«Шон Стрикленд. В общем, это логично. Всё довольно просто. Либо Шон Стрикленд, либо Ислам, если Махачев всё ещё будет чемпионом, а я предполагаю, что так и будет», — сказал Усман на пресс-конференции.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.

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