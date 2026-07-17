Камару Усман заявил, что хочет получить бой за пояс со Стриклендом или с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что надеется получить поединок против американца Шона Стрикленда или россиянина Ислама Махачева в случае победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоится 19 июля на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США) и станет главным событием вечера.

«Шон Стрикленд. В общем, это логично. Всё довольно просто. Либо Шон Стрикленд, либо Ислам, если Махачев всё ещё будет чемпионом, а я предполагаю, что так и будет», — сказал Усман на пресс-конференции.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.