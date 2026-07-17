Джон Джонс согласился с тем, что Царукян станет новой звездой UFC и доминирующим чемпионом

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс лестно высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

— Считаешь ли ты, что у такого бойца, как Арман Царукян, есть все задатки, чтобы стать следующей звездой UFC, чемпионом в лёгком весе на долгое время?

— Да, я большой поклонник Армана. Мне нравится, как он себя ведёт. Мне нравится бренд, который он создал. У него потрясающий стиль боя. Я имею в виду, мне нравится то, что он делает в Real American Freestyle и с Ниной Драмой. Знаете, он довольно успешный человек, которому не нужно драться. Он делает это из лучших побуждений как мастер боевых искусств, и мне это искренне нравится, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.