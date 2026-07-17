Шакур Стивенсон сообщил, когда дебютирует в Zuffa Boxing

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон сообщил, когда планируется его дебютный поединок в рамках Zuffa Boxing.

«Думаю, примерно в октябре… Они хотят, чтобы я дрался с Девином. И если это так, то я не против… Мы говорили о поединке в лимите 65 кг. Я не скажу, что подписал [конкретный контракт на бой с Хейни], но точно дал устное согласие на бой в октябре и сказал им, что готов», — приводит слова Стивенсона портал Bad Left Hook.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.