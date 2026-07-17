Стивенсон ответил, владеет ли ещё титулом WBO после подписания контракта с Zuffa Boxing

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон подтвердил, что по-прежнему владеет титулом WBO после подписания контракта с Zuffa Boxing.

«Да, на данный момент. Я имею в виду, что не знаю, как к этому относятся в WBO. Мне хотелось бы, чтобы они были довольны, я ценю всё, что они для меня сделали. Так что если они не против и хотят, чтобы я продолжал владеть их титулом, то готов и дальше обладать им и защищать его, как бы там ни было. Но всё зависит от них, от того, что они решат. Я буду драться за пояс Zuffa, WBO, IBF, WBA — но не за пояс WBC. Я не хочу драться за их титул. Не против этого, но не хочу», — приводит слова Стивенсона портал Bad Left Hook.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.