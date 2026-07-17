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Пимблетт: мне предначертано стать чемпионом UFC. Я этого хочу и сделаю это

Пимблетт: мне предначертано стать чемпионом UFC. Я этого хочу и сделаю это
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что рано или поздно станет абсолютным чемпионом UFC.

«Я хочу стать абсолютным чемпионом UFC, первым в истории чемпионом из Ливерпуля. И я это сделаю. Знаю, что это моя судьба. Знаю, что это предначертано мне судьбой. В следующем ли бою я подерусь за этот титул или через следующие 10 поединков. Я хочу стать чемпионом UFC, всё просто», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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