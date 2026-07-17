«Чувствую себя более молодым. Ощущаю, что нашёл себя». Цзю — о форме перед боем со Спенсом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю поделился мыслями насчёт своей формы в преддверии поединка против 36-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Их противостояние состоится 25 июля в Австралии.

«Я чувствую себя в какой-то степени более молодым, будто немного освежился. Буду честен с вами, я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и физически, и морально. Спенсу стоит ожидать от меня лучшей версии себя. Я ощущаю, что нашёл себя. Знаю своё тело, знаю, из чего я сделан. Знаю, что нужно сделать, чтобы выйти на пик формы… Думаю, с годами ты понимаешь, в чём ты хорош, а в чём плох, учишься на своих ошибках, и сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо», — приводит слова Цзю портал Bad Left Hook.