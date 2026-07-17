«Меня пытались обобрать». Шакур Стивенсон — о конфликте с WBC и лишении пояса

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон прояснил, с чем связано решение WBC лишить его чемпионского титула организации.

«Я хочу сказать, что в WBC запросили в три раза больше [выплату из моего гонорара], чем я заплатил за бой с Сепедой. После боя нужно было заплатить [сборы], и я сделал это, а потом, когда мы с Тео должны были драться, они попытались запросить в три раза больше [хотя это был не бой за титул WBC]… В общем, они постоянно отправляли электронные письма моей команде… Думаю, мы не сразу отвечали [потому что я был на сборах], но я заранее знал, что они попытаются меня разорить. Я хотел быть на правильной стороне и не платить такие деньги тем, кто не имеет никакого отношения к моему бою. За что я вам плачу? Это санкционированный WBО бой между мной и Тео [Лопесом] в другой весовой категории, так зачем мне платить вам деньги? Я просто чувствовал, что они пытаются меня обобрать, но, по правде говоря, мне кажется, что у них возникло больше проблем с Теренсом [Кроуфордом]», — приводит слова Стивенсона портал Bad Left Hook.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.