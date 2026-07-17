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«Если получу зов от высших сил, то пойду». Джон Джонс не исключил возобновления карьеры

«Если получу зов от высших сил, то пойду». Джон Джонс не исключил возобновления карьеры
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс не исключил возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

«Я всё ещё нахожусь в пуле допинг-тестирования. Двери открыты. По контракту UFC обязаны предлагать мне несколько поединков в год. Какое-то время я не слышал ничего от них. Сейчас я пытаюсь быть лучшим бойцом, семьянином. Когда они предложат мне бой, это будет здорово. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда время придёт. Если получу зов от высших сил, то пойду на него», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.

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