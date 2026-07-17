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«Его просто невозможно не пожалеть». Пимблетт — о травме Макгрегора

«Его просто невозможно не пожалеть». Пимблетт — о травме Макгрегора
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что испытывает жалость по отношению к экс-чемпиону UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот получил травму в реванше с американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 и завершилось победой Благословенного техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Было грустно это видеть. Но в этом и заключается суть этого спорта: нужно оставаться последовательным и продолжать бороться. После столь долгого перерыва его организм не выдержал. Он вышел и нанёс этот безумный удар ногой, и у него сломалось колено — мне его жаль. Он вложил столько сил в возвращение в октагон, а это случилось в первые пять секунд, его просто невозможно не пожалеть», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.

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