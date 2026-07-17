«Его просто невозможно не пожалеть». Пимблетт — о травме Макгрегора

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что испытывает жалость по отношению к экс-чемпиону UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот получил травму в реванше с американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 и завершилось победой Благословенного техническим нокаутом в первом раунде.

«Было грустно это видеть. Но в этом и заключается суть этого спорта: нужно оставаться последовательным и продолжать бороться. После столь долгого перерыва его организм не выдержал. Он вышел и нанёс этот безумный удар ногой, и у него сломалось колено — мне его жаль. Он вложил столько сил в возвращение в октагон, а это случилось в первые пять секунд, его просто невозможно не пожалеть», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.