Пимблетт заявил о готовности сразиться с Царукяном

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт заявил о готовности подраться с любым топовым бойцом.

«Если вы хотите, чтобы я сразился с Джастином, или Арманом, или Чоризо [Илией Топурией], или Чарльзом [Оливейрой], то любой может получить эту возможность», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.