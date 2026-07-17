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«Он меня недооценивает. Хочу его шокировать». Цзю — о поединке со Спенсом

«Он меня недооценивает. Хочу его шокировать». Цзю — о поединке со Спенсом
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31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю рассказал о том, чего хочет добиться в бою против 36-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Их противостояние состоится 25 июля в Австралии.

«Я очень мотивирован, и мне кажется, что он меня недооценивает. Эррол думает: «Да этот парень — просто разминка. Я его уделаю, он никогда не дрался с бойцами моего уровня». Это вполне справедливо, именно так он и думает. Но когда я выйду на ринг, хочу его шокировать, чтобы он подумал: «Это не какой-то мелкий Дэнни Гарсия, с которым я сражался, это настоящий боец полусреднего веса, который может бить и задавать темп». Мне хотелось бы, чтобы он это почувствовал», — приводит слова Цзю портал Bad Left Hook.

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