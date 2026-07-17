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Джон Джонс: все мои неудачи в жизни были напрямую связаны с алкоголем

Джон Джонс: все мои неудачи в жизни были напрямую связаны с алкоголем
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс признался, что у него были большие проблемы с алкоголем.

«Все мои неудачи в жизни были напрямую связаны с алкоголем. Мне кажется, что всё могло быть ещё лучше, если бы я никогда не увлекался тусовками. У меня было целых пять или шесть лет простоя прямо посреди карьеры», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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