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Джон Джонс ответил, кто победит в реванше между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом

Джон Джонс ответил, кто победит в реванше между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс ответил, кто победит в реванше между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Думаю, Ган победит. Когда становишься чемпионом и побеждаешь такого человека, как Алекс Перейра, это, безусловно, укрепляет твою уверенность в себе. Том до первого боя с Сирилем выглядел практически непобедимым. Сейчас же большинство людей считает, что тот поединок выиграл именно Ган. Мне кажется, уверенность Сириля сейчас на рекордно высоком уровне», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.

Их первый поединок состоялся на турнире UFC 321, однако был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся после того, как Ган совершил непреднамеренный тычок в глаз соперника, а Аспиналл не смог дальше драться.

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