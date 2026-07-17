Камару Усман оказался тяжелее Дрикуса дю Плесси перед главным боем турнира UFC 281

Нигерийский боец Камару Усман и южноафриканец Дрикус дю Плесси прошли официальную процедуру взвешивания перед главным поединком турнира UFC 281 в Оклахоме, США, который состоится 19 июля. Усман оказался тяжелее соперника, но оба спортсмена уложились в лимит среднего веса.

На взвешивании Усман показал результат 84,37 кг, а дю Плесси — 84,14 кг.

Камару Усману 39 лет. В профессиональном рекорде нигерийского бойца 21 победа, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.

Дрикусу дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. В его рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.