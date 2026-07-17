Хабиб Нурмагомедов: если UFC даст Мокаеву титульный бой — он станет чемпионом

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о бывшем бойце UFC, выступающим в наилегчайшем весе, британце дагестанского происхождения Мухаммаде Мокаеве.

«Если UFC даст Мокаеву титульный бой — он станет чемпионом», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Smol Talk.

В своём последнем поединке 7 июня одержал победу в первом раунде с представителем Коста-Рики Хорхе Кальвао на турнире испанского промоушена WOW FC. Поединок прошёл в лимите легчайшего веса.

Мокаеву 25 лет. В своём профессиональном рекорде боец из Великобритании имеет 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. Является чемпионом Brave FC в легчайшем весе.