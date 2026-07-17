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Конор Макгрегор раскрыл имя следующего соперника

Конор Макгрегор раскрыл имя следующего соперника
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его следующий поединок в смешанных единоборствах должен состояться с американцем Максом Холлоуэем.

«Следующим соперником должен быть Холлоуэй», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети X.

Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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