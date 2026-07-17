Конор Макгрегор: не принимал и не буду принимать никаких изменяющих сознание веществ

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на обвинения в приёме запрещённых веществ на протяжении своей карьеры.

«Не принимал и не буду принимать никаких изменяющих сознание веществ. [В случае приёма таких веществ] чувствую, если бы бой прошёл по-другому, в мою пользу или иначе, даже если бы бой состоялся, я мог бы нарушить эту дисциплину и снова попасть в этот цикл. Однако всё пошло так, как пошло, жду операции и планирую своё восстановление, поэтому никакие изменяющие сознание вещества не поступали в мой организм. Требуется ещё больше времени в условиях строгой дисциплины, и всё. Нахожу строгую дисциплину весьма приятной, так что радостные дни», — написал Макгрегор в социальных сетях.