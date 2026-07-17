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Бой Резникова и Гаджиева завершился ничьёй большинством судейских голосов

Бой Резникова и Гаджиева завершился ничьёй большинством судейских голосов
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Поединок между Артёмом Резниковым и Зауром Гаджиевым, прошедший в рамках турнира ACA 205 в Алма-Ате, Казахстан, завершился вничью раздельным судейским решением.

Первый раунд начался с активных действий Гаджиева, но Резников устоял, и соперники перешли в клинч. Резников получил рассечение, а лицо Гаджиева было залито кровью. Во втором раунде Резников доминировал, действовал первым номером и наносил урон, а Гаджиеву пришлось выживать в клинче. В третьем раунде лучше в стойке выглядел Гаджиев, но переломить ход не смог. Под конец Резников перевёл бой в партер, но времени на развитие преимущества не хватило.

Отметим, перед турниром Резников превысил лимит лёгкого веса на официальном взвешивании.

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