UFC Fight Night 281: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 281. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом грядущего мероприятия.

UFC Fight Night 281. Полный кард участников

Главный кард:

Дрикус Дю Плесси (84,14 кг) vs Камару Усман (84,36 кг).

Джаред Каннонье (83,91 кг) vs Кристиан Лерой Данкан (84,14 кг).

Чейз Хупер (71,44 кг)* vs Митч Рамирес (70,53 кг).

Томми Макмиллен (66,22 кг) vs Альберто Монтес (66,22 кг).

Табата Риччи (52,61 кг) vs Фатима Клайн (52,38 кг).

Предварительный кард:

Остин Баши (65,77 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг).

Жан-Поль Лебоснояни (77,56 кг) vs Сок Хён Ко (76,65 кг).

Леви Родригес (93,44 кг) vs Фелипе Франко (92,98 кг).

Олден Кория (57,15 кг) vs Стюарт Николл (57,15 кг).

Ричард Харрис (119,06 кг) vs Элвин Хайнс (119,74 кг).

Анна Мелисано (57,15 кг) vs Дион Барбоза (56,69кг).

Дэмиен Андерсон (66,22 кг) vs Эзра Эллиотт (66,9 кг)*.

* Чейс Хупер превысил лимит лёгкой весовой категории на 0,68 кг и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

* Эзра Эллиотт превысил лимит полулёгкой весовой категории на 0,68 кг.