Сразу два бойца UFC не уложились в вес на 680 г. перед турниром в Оклахома-Сити

Сразу два бойца промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) не уложились в вес своего дивизиона перед грядущим турниром UFC Fight Night 281, который пройдёт в ночь на 19 июля в Оклахома-Сити.

Выступающий в лёгком весе Чейз Хупер показал на весах 71,44 кг, перевесив на 0,680 кг., в то время как его соперник Митч Рамирес уложился в норму — 70,53 кг.

Полулегковес Эзра Эллиот, который в предварительном карде должен драться с Дэмиеном Андерсоном, показал на весах 66,9 кг, также не уложившись в норму на 680 г. Его оппонент показал вес в 66,22 кг.

В главном бою турнира в Оклахома-Сити подерутся Дрикус дю Плесси и Камару Усман.