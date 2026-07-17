Боец UFC Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за употребление допинга

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Волкан Оздемир отстранён от выступлений в промоушене на 16 месяцев из-за допинга. Положительный результат на эритропоэтин (ЭПО) швейцарский боец получил ещё в феврале, и теперь антидопинговая комиссия вынесла вердикт.

«В феврале я сдал положительный тест на ЭПО после того, как следовал рекомендациям лечащего врача. Будучи элитным спортсменом, я ответственен за всё, что попадает в мой организм. Я допустил ошибку и понесу полную ответственность за это», — написал Оздемир на своих страницах в социальных сетях.

Свой последний поединок Оздемир провёл в ноябре 2025 года на UFC Fight Night 265, где нокаутировал Алонзо Менифилда в первом раунде. Всего в активе швейцарца 21 победа и восемь поражений.