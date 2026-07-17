Результаты взвешивания UFC Fight Night 281, где дю Плесси подерётся с Усманом

В Оклахома-Сити, США, прошла церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 281, в главном бою которого экс-чемпион в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси подерётся с Камару Усманом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.

UFC Fight Night 281. Результаты взвешивания бойцов:

Главный кард:

Дрикус дю Плесси (84,14 кг) vs Камару Усман (84,36 кг) — средний вес.

Джаред Каннонье (83,91 кг) vs Кристиан Лерой Данкан (84,14 кг) — средний вес.

Чейз Хупер (71,44 кг)* vs Митч Рамирес (70,53 кг) — лёгкий вес.

Томми Макмиллен (66,22 кг) vs Альберто Монтес (66,22 кг) — полулёгкий вес.

Табата Риччи (52,61 кг) vs Фатима Клайн (52,38 кг) — женский минимальный вес.

Предварительный кард:

Остин Баши (65,77 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг) — полулёгкий вес.

Жан-Поль Лебоснояни (77,56 кг) vs Сок Хён Ко (76,65 кг) — полусредний вес.

Леви Родригес (93,44 кг) vs Фелипе Франко (92,98 кг) — полутяжёлый вес.

Олден Кория (57,15 кг) vs Стюарт Николл (57,15 кг) — наилегчайший вес.

Ричард Харрис (119,06 кг) vs Элвин Хайнс (119,74 кг) — тяжёлый вес.

Анна Мелисано (57,15 кг) vs Дион Барбоза (56,69кг) — женский наилегчайший вес.

Дэмиен Андерсон (66,22 кг) vs Эзра Эллиот (66,9 кг)* — полулёгкий вес.

* Чейз Хупер превысил лимит лёгкой весовой категории на 0,68 кг и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

* Эзра Эллиот превысил лимит полулёгкой весовой категории на 0,68 кг. Бой под вопросом.